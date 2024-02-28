Антипихин Николай Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипихин Николай Фомин

Антипихин Николай Фомин

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Антипихин Николай Фомин
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1865
Родственная связь
глава
Номер семьи
44
Номер в семье
1
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по опущению
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 44
01 | Антипихин Николай Фомин: 33 лет (года), - | глава |
02 | Антипихина Евдокия Михайлова: 32 лет (года), - | жена [1] |
03 | Антипихин Михаил Николаев: 8 лет (года), - | сын [1] |
04 | Антипихина Анна Николаева: 6 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Антипихина Мария Николаева: 4 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Антипихина Акилина Николаева: 2 лет (года), - | дочь [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1865 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close