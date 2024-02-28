Дьяконов Александр Петров
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Дьяконов Александр Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1892
- Родственная связь
- сын [2, 3]
- Номер семьи
- 43
- Номер в семье
- 6
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за расколом
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 43
01 | Княгинина Евдокия Андреева: 50 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Дьяконов Петр Васильев: 31 лет (года), - | сын от 1-го мужа [1] |
03 | Минина Пелагея Григорьева: 28 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [2] |
04 | Дьяконова Татьяна Петрова: 9 лет (года), - | дочь [2, 3] |
05 | Дьяконов Василий Петров: 8 лет (года), - | сын [2, 3] |
06 | Дьяконов Александр Петров: 6 лет (года), - | сын [2, 3] |
07 | Дьяконов Иван Петров: 2 лет (года), - | сын [2, 3] |
- Комментарий наборщика
- "их некрещеные дети"
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1892 ст.
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