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Минина Пелагея Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Минина Пелагея Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
"живет при нем" [2]
Номер семьи
43
Номер в семье
3
Сословие
крестьянская девица
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за расколом
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 43
01 | Княгинина Евдокия Андреева: 50 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Дьяконов Петр Васильев: 31 лет (года), - | сын от 1-го мужа [1] |
03 | Минина Пелагея Григорьева: 28 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [2] |
04 | Дьяконова Татьяна Петрова: 9 лет (года), - | дочь [2, 3] |
05 | Дьяконов Василий Петров: 8 лет (года), - | сын [2, 3] |
06 | Дьяконов Александр Петров: 6 лет (года), - | сын [2, 3] |
07 | Дьяконов Иван Петров: 2 лет (года), - | сын [2, 3] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1870 ст.

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