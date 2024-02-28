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Княгинина Александра Дмитриева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Княгинина Александра Дмитриева
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
дочь [6]
Номер семьи
42
Номер в семье
7
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 42
01 | Княгинина Параскева Иванова: 62 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Княгинин Иван Андреев: 30 лет (года), - | сын [1] |
03 | Княгинина Мария Федорова: 22 лет (года), - | жена [2] |
04 | Княгинина Пелагея Иванова: 3 лет (года), - | дочь [2] |
05 | Княгинин Василий Иванов: 1 лет (года), - | сын [2] |
06 | Княгинина Параскева Емельянова: 31 лет (года), - | сноха [1] |
07 | Княгинина Александра Дмитриева: 8 лет (года), - | дочь [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1890 ст.

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