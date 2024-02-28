Княгинин Иван Андреев
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Княгинин Иван Андреев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1868
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 42
- Номер в семье
- 2
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за отлучкой
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 42
01 | Княгинина Параскева Иванова: 62 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Княгинин Иван Андреев: 30 лет (года), - | сын [1] |
03 | Княгинина Мария Федорова: 22 лет (года), - | жена [2] |
04 | Княгинина Пелагея Иванова: 3 лет (года), - | дочь [2] |
05 | Княгинин Василий Иванов: 1 лет (года), - | сын [2] |
06 | Княгинина Параскева Емельянова: 31 лет (года), - | сноха [1] |
07 | Княгинина Александра Дмитриева: 8 лет (года), - | дочь [6] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1868 ст.
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