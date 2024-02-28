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Княгинин Василий Николаев

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Княгинин Василий Николаев
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [6]
Номер семьи
41
Номер в семье
9
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 41
01 | Княгинин Матвей Миронов: 59 лет (года), - | глава |
02 | Княгинина Васса Иванова: 26 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Княгинина Васса Матвеева: 2 лет (года), - | дочь от 2-й жены [1] |
04 | Княгинин Алексей Матвеев: 0 лет (года), 6 месяцев (ца) | сын от 2-й жены [1] |
05 | Княгинина Параскева Матвеева: 27 лет (года), - | дочь от 1-й жены [1] |
06 | Княгинин Николай Матвеев: 34 лет (года), - | сын от 1-й жены [1] |
07 | Княгинина Анна Филиппова: 31 лет (года), - | жена [6] |
08 | Княгинина Любовь Николаева: 5 лет (года), - | дочь [6] |
09 | Княгинин Василий Николаев: 2 лет (года), - | сын [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1896 ст.

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