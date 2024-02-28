Княгинин Алексей Матвеев
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Княгинин Алексей Матвеев
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1898
- Родственная связь
- сын от 2-й жены [1]
- Номер семьи
- 41
- Номер в семье
- 4
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 41
01 | Княгинин Матвей Миронов: 59 лет (года), - | глава |
02 | Княгинина Васса Иванова: 26 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Княгинина Васса Матвеева: 2 лет (года), - | дочь от 2-й жены [1] |
04 | Княгинин Алексей Матвеев: 0 лет (года), 6 месяцев (ца) | сын от 2-й жены [1] |
05 | Княгинина Параскева Матвеева: 27 лет (года), - | дочь от 1-й жены [1] |
06 | Княгинин Николай Матвеев: 34 лет (года), - | сын от 1-й жены [1] |
07 | Княгинина Анна Филиппова: 31 лет (года), - | жена [6] |
08 | Княгинина Любовь Николаева: 5 лет (года), - | дочь [6] |
09 | Княгинин Василий Николаев: 2 лет (года), - | сын [6] |
- Комментарий наборщика
- Возрас: 6 мес.
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1898 ст.
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