Княгинина Елизавета Степанова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Княгинина Елизавета Степанова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- дочь [5]
- Номер семьи
- 40
- Номер в семье
- 11
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 40
01 | Княгинин Иван Леонтьев: 57 лет (года), - | глава |
02 | Княгинина Татьяна Елисеева: 56 лет (года), - | жена [1] |
03 | Княгинин Егор Иванов: 21 лет (года), - | сын [1] |
04 | Княгинина Мария Константинова: 20 лет (года), - | жена [3] |
05 | Княгинин Степан Иванов: 33 лет (года), - | сын [1] |
06 | Княгинина Анастасия Алексеева: 32 лет (года), - | жена [5] |
07 | Княгинина Анастасия Степанова: 10 лет (года), - | дочь [5] |
08 | Княгинина Екатерина Степанова: 9 лет (года), - | дочь [5] |
09 | Княгинин Андрей Степанов: 7 лет (года), - | сын [5] |
10 | Княгинина Мария Степанова: 5 лет (года), - | дочь [5] |
11 | Княгинина Елизавета Степанова: 2 лет (года), - | дочь [5] |
12 | Княгинина Пелагея Васильева: 19 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1896 ст.
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