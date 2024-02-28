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Княгинина Мария Константинова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Княгинина Мария Константинова
Пол
жен
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
40
Номер в семье
4
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по опущению
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 40
01 | Княгинин Иван Леонтьев: 57 лет (года), - | глава |
02 | Княгинина Татьяна Елисеева: 56 лет (года), - | жена [1] |
03 | Княгинин Егор Иванов: 21 лет (года), - | сын [1] |
04 | Княгинина Мария Константинова: 20 лет (года), - | жена [3] |
05 | Княгинин Степан Иванов: 33 лет (года), - | сын [1] |
06 | Княгинина Анастасия Алексеева: 32 лет (года), - | жена [5] |
07 | Княгинина Анастасия Степанова: 10 лет (года), - | дочь [5] |
08 | Княгинина Екатерина Степанова: 9 лет (года), - | дочь [5] |
09 | Княгинин Андрей Степанов: 7 лет (года), - | сын [5] |
10 | Княгинина Мария Степанова: 5 лет (года), - | дочь [5] |
11 | Княгинина Елизавета Степанова: 2 лет (года), - | дочь [5] |
12 | Княгинина Пелагея Васильева: 19 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1878 ст.

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