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Княгинина Дарья Николаева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Княгинина Дарья Николаева
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
дочь [9]
Номер семьи
39
Номер в семье
12
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по опущению
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 39
01 | Княгинина Анна Игнатова: 54 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Княгинина Параскева Николаева: 13 лет (года), - | дочь [1] |
03 | Княгинина Акилина Николаева: 17 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Княгинин Алексей Николаев: 19 лет (года), - | сын [1] |
05 | Княгинина Акилина Григорьева: 18 лет (года), - | жена [4] |
06 | Княгинин Андрей Николаев: 22 лет (года), - | сын [1] |
07 | Княгинина Пелагея Тимофеева: 22 лет (года), - | жена [6] |
08 | Княгинина Наталья Андреева: 2 лет (года), - | дочь [6] |
09 | Княгинин Николай Николаев: 32 лет (года), - | сын [1] |
10 | Княгинина Анисия Козмина: 31 лет (года), - | жена [9] |
11 | Княгинин Иван Николаев: 10 лет (года), - | сын [9] |
12 | Княгинина Дарья Николаева: 8 лет (года), - | дочь [9] |
13 | Княгинина Анна Николаева: 2 лет (года), - | дочь [9] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1890 ст.

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