Княгинина Параскева Николаева
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Княгинина Параскева Николаева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1885
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 39
- Номер в семье
- 2
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по опущению
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 39
01 | Княгинина Анна Игнатова: 54 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Княгинина Параскева Николаева: 13 лет (года), - | дочь [1] |
03 | Княгинина Акилина Николаева: 17 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Княгинин Алексей Николаев: 19 лет (года), - | сын [1] |
05 | Княгинина Акилина Григорьева: 18 лет (года), - | жена [4] |
06 | Княгинин Андрей Николаев: 22 лет (года), - | сын [1] |
07 | Княгинина Пелагея Тимофеева: 22 лет (года), - | жена [6] |
08 | Княгинина Наталья Андреева: 2 лет (года), - | дочь [6] |
09 | Княгинин Николай Николаев: 32 лет (года), - | сын [1] |
10 | Княгинина Анисия Козмина: 31 лет (года), - | жена [9] |
11 | Княгинин Иван Николаев: 10 лет (года), - | сын [9] |
12 | Княгинина Дарья Николаева: 8 лет (года), - | дочь [9] |
13 | Княгинина Анна Николаева: 2 лет (года), - | дочь [9] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1885 ст.
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