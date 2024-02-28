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Княгинина Анна Игнатова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Княгинина Анна Игнатова
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
глава
Номер семьи
39
Номер в семье
1
Сословие
вдова
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 39
01 | Княгинина Анна Игнатова: 54 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Княгинина Параскева Николаева: 13 лет (года), - | дочь [1] |
03 | Княгинина Акилина Николаева: 17 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Княгинин Алексей Николаев: 19 лет (года), - | сын [1] |
05 | Княгинина Акилина Григорьева: 18 лет (года), - | жена [4] |
06 | Княгинин Андрей Николаев: 22 лет (года), - | сын [1] |
07 | Княгинина Пелагея Тимофеева: 22 лет (года), - | жена [6] |
08 | Княгинина Наталья Андреева: 2 лет (года), - | дочь [6] |
09 | Княгинин Николай Николаев: 32 лет (года), - | сын [1] |
10 | Княгинина Анисия Козмина: 31 лет (года), - | жена [9] |
11 | Княгинин Иван Николаев: 10 лет (года), - | сын [9] |
12 | Княгинина Дарья Николаева: 8 лет (года), - | дочь [9] |
13 | Княгинина Анна Николаева: 2 лет (года), - | дочь [9] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1844 ст.

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