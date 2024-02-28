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Гулюшина Наталья Ильина

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Гулюшина Наталья Ильина
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [3, 4]
Номер семьи
38
Номер в семье
7
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за расколом
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 38
01 | Гулюшина Акилина Филиппова: 81 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Гулюшин Алексей Лукин: 59 лет (года), - | вдов - сын [1] |
03 | Гулюшин Илья Алексеев: 34 лет (года), - | сын [2] |
04 | Кисвихина Вера Иванова: 36 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [3] |
05 | Гулюшин Андрей Ильин: 14 лет (года), - | сын [3, 4] |
06 | Гулюшина Анна Ильина: 12 лет (года), - | дочь [3, 4] |
07 | Гулюшина Наталья Ильина: 5 лет (года), - | дочь [3, 4] |
08 | Гулюшин Василий Ильин: 1 лет (года), - | сын [3, 4] |
09 | Гулюшин Иван Лукин: 52 лет (года), - | сын [1] |
10 | Гулюшина Екатерина Козмина: 49 лет (года), - | жена [9] |
11 | Гулюшина Анна Иванова: 16 лет (года), - | дочь [9] |
12 | Гулюшин Николай Иванов: 11 лет (года), - | сын [9] |
Комментарий наборщика
"их некрещеные дети"
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1893 ст.

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