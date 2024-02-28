Гулюшин Андрей Ильин
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Гулюшин Андрей Ильин
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1884
- Родственная связь
- сын [3, 4]
- Номер семьи
- 38
- Номер в семье
- 5
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за расколом
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 38
01 | Гулюшина Акилина Филиппова: 81 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Гулюшин Алексей Лукин: 59 лет (года), - | вдов - сын [1] |
03 | Гулюшин Илья Алексеев: 34 лет (года), - | сын [2] |
04 | Кисвихина Вера Иванова: 36 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [3] |
05 | Гулюшин Андрей Ильин: 14 лет (года), - | сын [3, 4] |
06 | Гулюшина Анна Ильина: 12 лет (года), - | дочь [3, 4] |
07 | Гулюшина Наталья Ильина: 5 лет (года), - | дочь [3, 4] |
08 | Гулюшин Василий Ильин: 1 лет (года), - | сын [3, 4] |
09 | Гулюшин Иван Лукин: 52 лет (года), - | сын [1] |
10 | Гулюшина Екатерина Козмина: 49 лет (года), - | жена [9] |
11 | Гулюшина Анна Иванова: 16 лет (года), - | дочь [9] |
12 | Гулюшин Николай Иванов: 11 лет (года), - | сын [9] |
- Комментарий наборщика
- "их некрещеные дети"
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1884 ст.
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