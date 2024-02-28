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Гулюшина Надежда Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Гулюшина Надежда Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1884
Родственная связь
дочь [8, 9]
Номер семьи
37
Номер в семье
12
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за расколом
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 37
01 | Гулюшин Филипп Куприянов: 62 лет (года), - | глава |
02 | Гулюшина Акилина Андреева: 62 лет (года), - | жена [1] |
03 | Гулюшина Екатерина Филиппова: 21 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Гулюшин Николай Филиппов: 26 лет (года), - | сын [1] |
05 | Бавыкина Параскева Иванова: 25 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [4] |
06 | Гулюшин Федор Николаев: 5 лет (года), - | сын [4, 5] |
07 | Гулюшин Иван Николаев: 2 лет (года), - | сын [4, 5] |
08 | Гулюшин Иван Филиппов: 39 лет (года), - | сын [1] |
09 | Баролина Екатерина Васильева: 34 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [8] |
10 | Гулюшин Михаил Иванов: 16 лет (года), - | сын [8, 9] |
11 | Гулюшина Вера Иванова: 14 лет (года), - | дочь [8, 9] |
12 | Гулюшина Надежда Иванова: 14 лет (года), - | дочь [8, 9] |
13 | Гулюшин Алексей Иванов: 10 лет (года), - | сын [8, 9] |
14 | Гулюшин Петр Иванов: 9 лет (года), - | сын [8, 9] |
15 | Гулюшин Егор Иванов: 4 лет (года), - | сын [8, 9] |
Комментарий наборщика
"их некрещеные дети"
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1884 ст.

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