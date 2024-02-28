Гулюшин Иван Филиппов
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Гулюшин Иван Филиппов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1859
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 37
- Номер в семье
- 8
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за расколом
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 37
01 | Гулюшин Филипп Куприянов: 62 лет (года), - | глава |
02 | Гулюшина Акилина Андреева: 62 лет (года), - | жена [1] |
03 | Гулюшина Екатерина Филиппова: 21 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Гулюшин Николай Филиппов: 26 лет (года), - | сын [1] |
05 | Бавыкина Параскева Иванова: 25 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [4] |
06 | Гулюшин Федор Николаев: 5 лет (года), - | сын [4, 5] |
07 | Гулюшин Иван Николаев: 2 лет (года), - | сын [4, 5] |
08 | Гулюшин Иван Филиппов: 39 лет (года), - | сын [1] |
09 | Баролина Екатерина Васильева: 34 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [8] |
10 | Гулюшин Михаил Иванов: 16 лет (года), - | сын [8, 9] |
11 | Гулюшина Вера Иванова: 14 лет (года), - | дочь [8, 9] |
12 | Гулюшина Надежда Иванова: 14 лет (года), - | дочь [8, 9] |
13 | Гулюшин Алексей Иванов: 10 лет (года), - | сын [8, 9] |
14 | Гулюшин Петр Иванов: 9 лет (года), - | сын [8, 9] |
15 | Гулюшин Егор Иванов: 4 лет (года), - | сын [8, 9] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1859 ст.
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