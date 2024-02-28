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Лапшин Василий Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Лапшин Василий Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
глава
Номер семьи
36
Номер в семье
1
Сословие
отставной солдат
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 36
01 | Лапшин Василий Максимов: 45 лет (года), - | отставной солдат - глава |
02 | Лапшина Акилина Михайлова: 45 лет (года), - | жена [1] |
03 | Лапшина Екатерина Васильева: 13 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Лапшин Максим Максимов: 43 лет (года), - | брат [1] |
05 | Лапшина Анна Лукина: 42 лет (года), - | жена [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1853 ст.

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