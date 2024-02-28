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Афонина Анастасия Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Афонина Анастасия Васильев
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
5
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 35
01 | Афонин Козьма Васильев: 31 лет (года), - | глава |
02 | Афонина Пелагея Федорова: 24 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Афонина Параскева Козьмина: 12 лет (года), - | дочь от 1-й жены [1] |
04 | Афонин Иван Козьмин: 9 лет (года), - | сын от 1-й жены [1] |
05 | Афонина Анастасия Васильев: 16 лет (года), - | сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1882 ст.

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