Иван Алексеев
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Иван Алексеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1891
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 34
- Номер в семье
- 7
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 34
01 | Аржанов Лука Федоров: 57 лет (года), - | глава |
02 | Аржанова Агафья Емельянова: 53 лет (года), - | жена [1] |
03 | Алексей Федоров: 35 лет (года), - | зять [1] |
04 | Анастасия Лукина: 32 лет (года), - | жена [3] |
05 | Матрона Алексеева: 13 лет (года), - | дочь [3] |
06 | Пелагея Алексеева: 12 лет (года), - | дочь [3] |
07 | Иван Алексеев: 7 лет (года), - | сын [3] |
08 | Параскева Алексеева: 5 лет (года), - | дочь [3] |
09 | Анна Алексеева: 4 лет (года), - | дочь [3] |
10 | Дмитрий Алексеев: 0 лет (года), 1 день месяцев (ца) | сын [3] |
11 | Михаил Даниилов: 36 лет (года), - | племянник [1] |
12 | Евдокия Иванова: 35 лет (года), - | жена [11] |
13 | Анна Михайлова: 12 лет (года), - | дочь [11] |
14 | Филипп Михайлов: 0 лет (года), 1 нед. месяцев (ца) | сын [11] |
15 | Антон Даниилов: 32 лет (года), - | племянник [1] |
16 | Екатерина Адрианова: 30 лет (года), - | жена [15] |
17 | Иван Яковлев: 31 лет (года), - | ? |
18 | Анисия Иванова: 30 лет (года), - | жена [17] |
19 | Иван Иванов: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | сын [17] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1891 ст.
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