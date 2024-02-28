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Аржанова Агафья Емельянова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Аржанова Агафья Емельянова
Пол
жен
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
34
Номер в семье
2
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 34
01 | Аржанов Лука Федоров: 57 лет (года), - | глава |
02 | Аржанова Агафья Емельянова: 53 лет (года), - | жена [1] |
03 | Алексей Федоров: 35 лет (года), - | зять [1] |
04 | Анастасия Лукина: 32 лет (года), - | жена [3] |
05 | Матрона Алексеева: 13 лет (года), - | дочь [3] |
06 | Пелагея Алексеева: 12 лет (года), - | дочь [3] |
07 | Иван Алексеев: 7 лет (года), - | сын [3] |
08 | Параскева Алексеева: 5 лет (года), - | дочь [3] |
09 | Анна Алексеева: 4 лет (года), - | дочь [3] |
10 | Дмитрий Алексеев: 0 лет (года), 1 день месяцев (ца) | сын [3] |
11 | Михаил Даниилов: 36 лет (года), - | племянник [1] |
12 | Евдокия Иванова: 35 лет (года), - | жена [11] |
13 | Анна Михайлова: 12 лет (года), - | дочь [11] |
14 | Филипп Михайлов: 0 лет (года), 1 нед. месяцев (ца) | сын [11] |
15 | Антон Даниилов: 32 лет (года), - | племянник [1] |
16 | Екатерина Адрианова: 30 лет (года), - | жена [15] |
17 | Иван Яковлев: 31 лет (года), - | ? |
18 | Анисия Иванова: 30 лет (года), - | жена [17] |
19 | Иван Иванов: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | сын [17] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1845 ст.

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