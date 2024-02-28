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Каплина Мария Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Каплина Мария Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
33
Номер в семье
7
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 33
01 | Каплин Алексей Иванов: 46 лет (года), - | глава |
02 | Каплина Екатерина Петрова: 47 лет (года), - | жена [1] |
03 | Каплин Дмитрий Алексеев: 21 лет (года), - | сын [1] |
04 | Каплин Василий Алексеев: 19 лет (года), - | сын [1] |
05 | Каплина Ольга Алексеева: 13 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Каплина Анна Алексеева: 10 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Каплина Мария Алексеева: 8 лет (года), - | дочь [1] |
08 | Каплина Клавдия Алексеева: 5 лет (года), - | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1890 ст.

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