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Анастасия Лукина

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Анастасия Лукина
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
31
Номер в семье
5
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 31
01 | Софронов Тимофей Иванов: 69 лет (года), - | глава |
02 | Софронов Матрона Феодосьева: 64 лет (года), - | жена [1] |
03 | Софронов Иван Тимофеев: 31 лет (года), - | сын [1] |
04 | Евдокия Козмина: 71 лет (года), - | вдова - ? |
05 | Анастасия Лукина: 52 лет (года), - | дочь [4] |
06 | Елена Иванова: 75 лет (года), - | девица - ? |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.

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