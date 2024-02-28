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Софронов Иван Тимофеев

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Софронов Иван Тимофеев
Пол
муж
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
31
Номер в семье
3
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 31
01 | Софронов Тимофей Иванов: 69 лет (года), - | глава |
02 | Софронов Матрона Феодосьева: 64 лет (года), - | жена [1] |
03 | Софронов Иван Тимофеев: 31 лет (года), - | сын [1] |
04 | Евдокия Козмина: 71 лет (года), - | вдова - ? |
05 | Анастасия Лукина: 52 лет (года), - | дочь [4] |
06 | Елена Иванова: 75 лет (года), - | девица - ? |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1867 ст.

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