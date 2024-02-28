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Софронов Тимофей Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Софронов Тимофей Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
69
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
глава
Номер семьи
31
Номер в семье
1
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 31
01 | Софронов Тимофей Иванов: 69 лет (года), - | глава |
02 | Софронов Матрона Феодосьева: 64 лет (года), - | жена [1] |
03 | Софронов Иван Тимофеев: 31 лет (года), - | сын [1] |
04 | Евдокия Козмина: 71 лет (года), - | вдова - ? |
05 | Анастасия Лукина: 52 лет (года), - | дочь [4] |
06 | Елена Иванова: 75 лет (года), - | девица - ? |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1829 ст.

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