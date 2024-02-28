Софронов Тимофей Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Софронов Тимофей Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 69
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 31
- Номер в семье
- 1
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за отлучкой
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 31
01 | Софронов Тимофей Иванов: 69 лет (года), - | глава |
02 | Софронов Матрона Феодосьева: 64 лет (года), - | жена [1] |
03 | Софронов Иван Тимофеев: 31 лет (года), - | сын [1] |
04 | Евдокия Козмина: 71 лет (года), - | вдова - ? |
05 | Анастасия Лукина: 52 лет (года), - | дочь [4] |
06 | Елена Иванова: 75 лет (года), - | девица - ? |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1829 ст.
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