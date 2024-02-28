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Варакин Григорий Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Варакин Григорий Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
30
Номер в семье
4
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по опущению
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 30
01 | Варакин Василий Михайлов: 53 лет (года), - | глава |
02 | Варакина Анна Максимова: 53 лет (года), - | жена [1] |
03 | Варакина Агафья Васильева: 8 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Варакин Григорий Васильев: 16 лет (года), - | сын [1] |
05 | Варакин Михаил Васильев: 20 лет (года), - | сын [1] |
06 | Варакина Мария Абрамова: 20 лет (года), - | жена [5] |
07 | Екатерина Константинова: 74 лет (года), - | вдова - ? |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1882 ст.

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