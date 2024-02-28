Варакина Агафья Васильева
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Варакина Агафья Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1890
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 30
- Номер в семье
- 3
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по опущению
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 30
01 | Варакин Василий Михайлов: 53 лет (года), - | глава |
02 | Варакина Анна Максимова: 53 лет (года), - | жена [1] |
03 | Варакина Агафья Васильева: 8 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Варакин Григорий Васильев: 16 лет (года), - | сын [1] |
05 | Варакин Михаил Васильев: 20 лет (года), - | сын [1] |
06 | Варакина Мария Абрамова: 20 лет (года), - | жена [5] |
07 | Екатерина Константинова: 74 лет (года), - | вдова - ? |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1890 ст.
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