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Кореньков Максим Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кореньков Максим Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
сын [8]
Номер семьи
29
Номер в семье
11
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 29
01 | Кореньков Андрей Семенов: 55 лет (года), - | глава |
02 | Коренькова Параскева Родионова: 50 лет (года), - | жена [1] |
03 | Кореньков Григорий Андреев: 6 лет (года), - | сын [1] |
04 | Кореньков Никита Андреев: 10 лет (года), - | сын [1] |
05 | Коренькова Ирина Андреева: 16 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Кореньков Иван Андреев: 27 лет (года), - | сын [1] |
07 | Коренькова Мария Иванова: 22 лет (года), - | жена [6] |
08 | Кореньков Алексей Степанов: 41 лет (года), - | ? |
09 | Коренькова Татьяна Иванова: 40 лет (года), - | жена [8] |
10 | Кореньков Егор Алексеев: 8 лет (года), - | сын [8] |
11 | Кореньков Максим Алексеев: 3 лет (года), - | сын [8] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1895 ст.

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