Коренькова Мария Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Коренькова Мария Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1876
- Родственная связь
- жена [6]
- Номер семьи
- 29
- Номер в семье
- 7
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за отлучкой
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 29
01 | Кореньков Андрей Семенов: 55 лет (года), - | глава |
02 | Коренькова Параскева Родионова: 50 лет (года), - | жена [1] |
03 | Кореньков Григорий Андреев: 6 лет (года), - | сын [1] |
04 | Кореньков Никита Андреев: 10 лет (года), - | сын [1] |
05 | Коренькова Ирина Андреева: 16 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Кореньков Иван Андреев: 27 лет (года), - | сын [1] |
07 | Коренькова Мария Иванова: 22 лет (года), - | жена [6] |
08 | Кореньков Алексей Степанов: 41 лет (года), - | ? |
09 | Коренькова Татьяна Иванова: 40 лет (года), - | жена [8] |
10 | Кореньков Егор Алексеев: 8 лет (года), - | сын [8] |
11 | Кореньков Максим Алексеев: 3 лет (года), - | сын [8] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1876 ст.
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