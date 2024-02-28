Коренькова Параскева Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренькова Параскева Родионова

Коренькова Параскева Родионова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Коренькова Параскева Родионова
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
29
Номер в семье
2
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 29
01 | Кореньков Андрей Семенов: 55 лет (года), - | глава |
02 | Коренькова Параскева Родионова: 50 лет (года), - | жена [1] |
03 | Кореньков Григорий Андреев: 6 лет (года), - | сын [1] |
04 | Кореньков Никита Андреев: 10 лет (года), - | сын [1] |
05 | Коренькова Ирина Андреева: 16 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Кореньков Иван Андреев: 27 лет (года), - | сын [1] |
07 | Коренькова Мария Иванова: 22 лет (года), - | жена [6] |
08 | Кореньков Алексей Степанов: 41 лет (года), - | ? |
09 | Коренькова Татьяна Иванова: 40 лет (года), - | жена [8] |
10 | Кореньков Егор Алексеев: 8 лет (года), - | сын [8] |
11 | Кореньков Максим Алексеев: 3 лет (года), - | сын [8] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close