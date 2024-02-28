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Гомазков Михаил Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Гомазков Михаил Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
сын [6]
Номер семьи
27
Номер в семье
10
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 27
01 | Гомазков Никита Миронов: 73 лет (года), - | вдов - глава |
02 | Гомазкова Марфа Степанова: 39 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
03 | Гомазков Дмитрий Яковлев: 18 лет (года), - | сын [2] |
04 | Гомазков Михаил Яковлев: 16 лет (года), - | сын [2] |
05 | Гомазков Петр Яковлев: 14 лет (года), - | сын [2] |
06 | Гомазков Иван Никитин: 34 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
07 | Гомазкова Анастасия Васильева: 32 лет (года), - | жена [6] |
08 | Гомазков Степан Иванов: 12 лет (года), - | сын [6] |
09 | Гомазков Сергей Иванов: 8 лет (года), - | сын [6] |
10 | Гомазков Михаил Иванов: 6 лет (года), - | сын [6] |
11 | Гомазкова Мария Иванов: 3 лет (года), - | дочь [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1892 ст.

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