Гомазков Степан Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Гомазков Степан Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1886
- Родственная связь
- сын [6]
- Номер семьи
- 27
- Номер в семье
- 8
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 27
01 | Гомазков Никита Миронов: 73 лет (года), - | вдов - глава |
02 | Гомазкова Марфа Степанова: 39 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
03 | Гомазков Дмитрий Яковлев: 18 лет (года), - | сын [2] |
04 | Гомазков Михаил Яковлев: 16 лет (года), - | сын [2] |
05 | Гомазков Петр Яковлев: 14 лет (года), - | сын [2] |
06 | Гомазков Иван Никитин: 34 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
07 | Гомазкова Анастасия Васильева: 32 лет (года), - | жена [6] |
08 | Гомазков Степан Иванов: 12 лет (года), - | сын [6] |
09 | Гомазков Сергей Иванов: 8 лет (года), - | сын [6] |
10 | Гомазков Михаил Иванов: 6 лет (года), - | сын [6] |
11 | Гомазкова Мария Иванов: 3 лет (года), - | дочь [6] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1886 ст.
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