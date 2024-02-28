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Афонина Анна Егорова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Афонина Анна Егорова
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1877
Родственная связь
жена [7]
Номер семьи
26
Номер в семье
8
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 26
01 | Кореньков Илья Дмитриев: 72 лет (года), - | вдов - глава |
02 | Коренькова Агафья Козмина: 40 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
03 | Кореньков Никита Дмитриев: 65 лет (года), - | отставной солдат - брат [1] |
04 | Коренькова Анна Егорова: 45 лет (года), - | 2-я жена [3] |
05 | Коренькова Параскева Никитина: 11 лет (года), - | дочь от 2-й жены [3] |
06 | Кореньков Петр Никитин: 8 лет (года), - | сын от 2-й жены [3] |
07 | Афонин Семен Иванов: 23 лет (года), - | сын от 1 мужа [4] |
08 | Афонина Анна Егорова: 21 лет (года), - | жена [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1877 ст.

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