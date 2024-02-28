Кореньков Илья Дмитриев
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Кореньков Илья Дмитриев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 72
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 26
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- вдов
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 26
01 | Кореньков Илья Дмитриев: 72 лет (года), - | вдов - глава |
02 | Коренькова Агафья Козмина: 40 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
03 | Кореньков Никита Дмитриев: 65 лет (года), - | отставной солдат - брат [1] |
04 | Коренькова Анна Егорова: 45 лет (года), - | 2-я жена [3] |
05 | Коренькова Параскева Никитина: 11 лет (года), - | дочь от 2-й жены [3] |
06 | Кореньков Петр Никитин: 8 лет (года), - | сын от 2-й жены [3] |
07 | Афонин Семен Иванов: 23 лет (года), - | сын от 1 мужа [4] |
08 | Афонина Анна Егорова: 21 лет (года), - | жена [7] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
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