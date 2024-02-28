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Глушкина Наталия Николаева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Глушкина Наталия Николаева
Пол
жен
Возраст (месяцев)
1
Год рождения вычисленный
1898
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
25
Номер в семье
4
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 25
01 | Глушкина Ольга Иванова: 49 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Глушкин Николай Ефимов: 23 лет (года), - | сын [1] |
03 | Глушкина Евдокия Михайлова: 19 лет (года), - | жена [2] |
04 | Глушкина Наталия Николаева: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | дочь [2] |
Комментарий наборщика
Возраст: 1 мес.
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1898 ст.

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