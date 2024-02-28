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Рябикин Василий Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Рябикин Василий Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1875
Родственная связь
сын [5]
Номер семьи
24
Номер в семье
7
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 24
01 | Рябикин Никифор Гавриилов: 48 лет (года), - | глава |
02 | Рябикина Татьяна Иванова: 45 лет (года), - | жена [1] |
03 | Рябикин Петр Никифоров: 27 лет (года), - | сын [1] |
04 | Рябикина Агафья Никифорова: 15 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Рябикин Василий Гавриилов: 52 лет (года), - | брат [1] |
06 | Рябикина Наталья Маркова: 52 лет (года), - | жена [5] |
07 | Рябикин Василий Васильев: 23 лет (года), - | сын [5] |
08 | Рябикина Параскева Андреева: 18 лет (года), - | жена [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1875 ст.

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