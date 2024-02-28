Рябикин Петр Никифоров
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Рябикин Петр Никифоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1871
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 24
- Номер в семье
- 3
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за отлучкой
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 24
01 | Рябикин Никифор Гавриилов: 48 лет (года), - | глава |
02 | Рябикина Татьяна Иванова: 45 лет (года), - | жена [1] |
03 | Рябикин Петр Никифоров: 27 лет (года), - | сын [1] |
04 | Рябикина Агафья Никифорова: 15 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Рябикин Василий Гавриилов: 52 лет (года), - | брат [1] |
06 | Рябикина Наталья Маркова: 52 лет (года), - | жена [5] |
07 | Рябикин Василий Васильев: 23 лет (года), - | сын [5] |
08 | Рябикина Параскева Андреева: 18 лет (года), - | жена [7] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1871 ст.
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