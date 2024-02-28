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Рябикина Анастасия Филиппова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Рябикина Анастасия Филиппова
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1881
Родственная связь
дочь [15]
Номер семьи
23
Номер в семье
17
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 23
01 | Рябикин Иван Иванов: 65 лет (года), - | глава |
02 | Рябикина Мария Григорьева: 61 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Рябикин Василий Иванов: 34 лет (года), - | сын от 1-й ж. [1] |
04 | Рябикина Екатерина Никифорова: 28 лет (года), - | 2-я жена [3] |
05 | Рябикина Анастасия Васильева: 5 лет (года), - | дочь [3] |
06 | Рябикин Григорий Иванов: 38 лет (года), - | сын от 1-й ж. [1] |
07 | Рябикина Евдокия Филиппова: 40 лет (года), - | жена [6] |
08 | Рябикин Иван Григорьев: 19 лет (года), - | сын [6] |
09 | Рябикин Козма Григорьев: 14 лет (года), - | сын [6] |
10 | Рябикина Матрона Григорьева: 10 лет (года), - | дочь [6] |
11 | Рябикина Екатерина Григорьева: 9 лет (года), - | дочь [6] |
12 | Рябикина Вера Григорьева: 6 лет (года), - | дочь [6] |
13 | Рябикин Андрей Григорьев: 4 лет (года), - | сын [6] |
14 | Рябикина Пелагея Григорьева: 2 лет (года), - | дочь [6] |
15 | Рябикин Филипп Иванов: 37 лет (года), - | сын от 1-й ж. [1] |
16 | Рябикина Татьяна Созонтова: 36 лет (года), - | жена [15] |
17 | Рябикина Анастасия Филиппова: 17 лет (года), - | дочь [15] |
18 | Рябикина Христина Филиппова: 10 лет (года), - | дочь [15] |
19 | Рябикина Федор Филиппов: 5 лет (года), - | сын [15] |
20 | Рябикина Татьяна Филиппова: 1 лет (года), - | дочь [15] |
21 | Илья: 37 лет (года), - | вдов по 1-му браку - сын [2] |
22 | Василий Ильин: 14 лет (года), - | сын [21] |
23 | Иван Ильин: 12 лет (года), - | сын [21] |
24 | Анна Ильина: 5 лет (года), - | дочь [21] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1881 ст.

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