Рябикин Григорий Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Рябикин Григорий Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1860
- Родственная связь
- сын от 1-й ж. [1]
- Номер семьи
- 23
- Номер в семье
- 6
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 23
01 | Рябикин Иван Иванов: 65 лет (года), - | глава |
02 | Рябикина Мария Григорьева: 61 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Рябикин Василий Иванов: 34 лет (года), - | сын от 1-й ж. [1] |
04 | Рябикина Екатерина Никифорова: 28 лет (года), - | 2-я жена [3] |
05 | Рябикина Анастасия Васильева: 5 лет (года), - | дочь [3] |
06 | Рябикин Григорий Иванов: 38 лет (года), - | сын от 1-й ж. [1] |
07 | Рябикина Евдокия Филиппова: 40 лет (года), - | жена [6] |
08 | Рябикин Иван Григорьев: 19 лет (года), - | сын [6] |
09 | Рябикин Козма Григорьев: 14 лет (года), - | сын [6] |
10 | Рябикина Матрона Григорьева: 10 лет (года), - | дочь [6] |
11 | Рябикина Екатерина Григорьева: 9 лет (года), - | дочь [6] |
12 | Рябикина Вера Григорьева: 6 лет (года), - | дочь [6] |
13 | Рябикин Андрей Григорьев: 4 лет (года), - | сын [6] |
14 | Рябикина Пелагея Григорьева: 2 лет (года), - | дочь [6] |
15 | Рябикин Филипп Иванов: 37 лет (года), - | сын от 1-й ж. [1] |
16 | Рябикина Татьяна Созонтова: 36 лет (года), - | жена [15] |
17 | Рябикина Анастасия Филиппова: 17 лет (года), - | дочь [15] |
18 | Рябикина Христина Филиппова: 10 лет (года), - | дочь [15] |
19 | Рябикина Федор Филиппов: 5 лет (года), - | сын [15] |
20 | Рябикина Татьяна Филиппова: 1 лет (года), - | дочь [15] |
21 | Илья: 37 лет (года), - | вдов по 1-му браку - сын [2] |
22 | Василий Ильин: 14 лет (года), - | сын [21] |
23 | Иван Ильин: 12 лет (года), - | сын [21] |
24 | Анна Ильина: 5 лет (года), - | дочь [21] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1860 ст.
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