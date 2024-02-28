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Семенов Ульяна Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Семенов Ульяна Иванов
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [6, 7]
Номер семьи
22
Номер в семье
10
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по нерадению
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 22
01 | Семенова Матрона Петрова: 63 лет (года), - | девица - глава |
02 | Семенова Екатерина Иванова: 28 лет (года), - | дочь [1] |
03 | Семенов Михаил Иванов: 31 лет (года), - | сын [1] |
04 | Милованова Вера Степанова: 26 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [3] |
05 | Семенов Иван Михайлов: 6 лет (года), - | сын [3, 4] |
06 | Семенов Иван Иванов: 34 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
07 | Бокина Варвара Иванова: 33 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [6] |
08 | Семенов Ефим Иванов: 14 лет (года), - | сын [6, 7] |
09 | Семенов Роман Иванов: 6 лет (года), - | сын [6, 7] |
10 | Семенов Ульяна Иванов: 4 лет (года), - | дочь [6, 7] |
Комментарий наборщика
"их крещеные дети"
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1894 ст.

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