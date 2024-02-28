Бокина Варвара Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Бокина Варвара Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1865
- Родственная связь
- "живет при нем" [6]
- Номер семьи
- 22
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянская девица
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по нерадению
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 22
01 | Семенова Матрона Петрова: 63 лет (года), - | девица - глава |
02 | Семенова Екатерина Иванова: 28 лет (года), - | дочь [1] |
03 | Семенов Михаил Иванов: 31 лет (года), - | сын [1] |
04 | Милованова Вера Степанова: 26 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [3] |
05 | Семенов Иван Михайлов: 6 лет (года), - | сын [3, 4] |
06 | Семенов Иван Иванов: 34 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
07 | Бокина Варвара Иванова: 33 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [6] |
08 | Семенов Ефим Иванов: 14 лет (года), - | сын [6, 7] |
09 | Семенов Роман Иванов: 6 лет (года), - | сын [6, 7] |
10 | Семенов Ульяна Иванов: 4 лет (года), - | дочь [6, 7] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1865 ст.
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