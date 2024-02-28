Семенова Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Матрона Петрова

Семенова Матрона Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Семенова Матрона Петрова
Возраст (лет)
63
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
глава
Номер семьи
22
Номер в семье
1
Сословие
девица
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за расколом
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 22
01 | Семенова Матрона Петрова: 63 лет (года), - | девица - глава |
02 | Семенова Екатерина Иванова: 28 лет (года), - | дочь [1] |
03 | Семенов Михаил Иванов: 31 лет (года), - | сын [1] |
04 | Милованова Вера Степанова: 26 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [3] |
05 | Семенов Иван Михайлов: 6 лет (года), - | сын [3, 4] |
06 | Семенов Иван Иванов: 34 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
07 | Бокина Варвара Иванова: 33 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [6] |
08 | Семенов Ефим Иванов: 14 лет (года), - | сын [6, 7] |
09 | Семенов Роман Иванов: 6 лет (года), - | сын [6, 7] |
10 | Семенов Ульяна Иванов: 4 лет (года), - | дочь [6, 7] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1835 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close