Бавыкина Татьяна Павлова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Бавыкина Татьяна Павлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1895
- Родственная связь
- дочь [7, 8]
- Номер семьи
- 21
- Номер в семье
- 9
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за расколом
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 21
01 | Бавыкин Иван Матвеев: 49 лет (года), - | глава |
02 | Бавыкина Марфа Тихонова: 48 лет (года), - | жена [1] |
03 | Бавыкина Анна Иванова: 8 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Бавыкин Иван Иванов: 11 лет (года), - | сын [1] |
05 | Бавыкина Евфросинья Иванова: 13 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Бавыкин Дмитрий Иванов: 20 лет (года), - | сын [1] |
07 | Бавыкин Павел Иванов: 22 лет (года), - | сын [1] |
08 | Княгинина Евдокия Петрова: 21 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [7] |
09 | Бавыкина Татьяна Павлова: 3 лет (года), - | дочь [7, 8] |
10 | Бавыкина Марина Матвеева: 68 лет (года), - | девица - сестра [1] |
- Комментарий наборщика
- "их некрещеная дочь"
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1895 ст.
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