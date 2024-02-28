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Бавыкина Татьяна Павлова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Бавыкина Татьяна Павлова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
дочь [7, 8]
Номер семьи
21
Номер в семье
9
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за расколом
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 21
01 | Бавыкин Иван Матвеев: 49 лет (года), - | глава |
02 | Бавыкина Марфа Тихонова: 48 лет (года), - | жена [1] |
03 | Бавыкина Анна Иванова: 8 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Бавыкин Иван Иванов: 11 лет (года), - | сын [1] |
05 | Бавыкина Евфросинья Иванова: 13 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Бавыкин Дмитрий Иванов: 20 лет (года), - | сын [1] |
07 | Бавыкин Павел Иванов: 22 лет (года), - | сын [1] |
08 | Княгинина Евдокия Петрова: 21 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [7] |
09 | Бавыкина Татьяна Павлова: 3 лет (года), - | дочь [7, 8] |
10 | Бавыкина Марина Матвеева: 68 лет (года), - | девица - сестра [1] |
Комментарий наборщика
"их некрещеная дочь"
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1895 ст.

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