Бавыкин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБавыкин Иван Иванов

Бавыкин Иван Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Бавыкин Иван Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
21
Номер в семье
4
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за расколом
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 21
01 | Бавыкин Иван Матвеев: 49 лет (года), - | глава |
02 | Бавыкина Марфа Тихонова: 48 лет (года), - | жена [1] |
03 | Бавыкина Анна Иванова: 8 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Бавыкин Иван Иванов: 11 лет (года), - | сын [1] |
05 | Бавыкина Евфросинья Иванова: 13 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Бавыкин Дмитрий Иванов: 20 лет (года), - | сын [1] |
07 | Бавыкин Павел Иванов: 22 лет (года), - | сын [1] |
08 | Княгинина Евдокия Петрова: 21 лет (года), - | крестьянская девица - "живет при нем" [7] |
09 | Бавыкина Татьяна Павлова: 3 лет (года), - | дочь [7, 8] |
10 | Бавыкина Марина Матвеева: 68 лет (года), - | девица - сестра [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1887 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close