Рагулина Пелагея Антонова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Рагулина Пелагея Антонова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Родственная связь
- жена [11]
- Номер семьи
- 20
- Номер в семье
- 12
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за отлучкой
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 20
01 | Рагулин Филипп Иванов: 67 лет (года), - | глава |
02 | Рагулина Евфросинья Козьмина: 61 лет (года), - | жена [1] |
03 | Рагулин Илья Филиппов: 47 лет (года), - | сын [1] |
04 | Рагулина Анна Александрова: 46 лет (года), - | жена [3] |
05 | Рагулин Андрей Ильин: 18 лет (года), - | сын [3] |
06 | Рагулин Николай Ильин: 16 лет (года), - | сын [3] |
07 | Рагулина Наталья Ильина: 15 лет (года), - | дочь [3] |
08 | Рагулин Яков Ильин: 14 лет (года), - | сын [3] |
09 | Рагулин Василий Ильин: 8 лет (года), - | сын [3] |
10 | Рагулина Евдокия Ильина: 3 лет (года), - | дочь [3] |
11 | Рагулин Иван Филиппов: 44 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
12 | Рагулина Пелагея Антонова: 43 лет (года), - | жена [11] |
13 | Рагулин Иван Иванов: 11 лет (года), - | сын [11] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1855 ст.
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