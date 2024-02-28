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Рагулин Василий Ильин

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Рагулин Василий Ильин
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
20
Номер в семье
9
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 20
01 | Рагулин Филипп Иванов: 67 лет (года), - | глава |
02 | Рагулина Евфросинья Козьмина: 61 лет (года), - | жена [1] |
03 | Рагулин Илья Филиппов: 47 лет (года), - | сын [1] |
04 | Рагулина Анна Александрова: 46 лет (года), - | жена [3] |
05 | Рагулин Андрей Ильин: 18 лет (года), - | сын [3] |
06 | Рагулин Николай Ильин: 16 лет (года), - | сын [3] |
07 | Рагулина Наталья Ильина: 15 лет (года), - | дочь [3] |
08 | Рагулин Яков Ильин: 14 лет (года), - | сын [3] |
09 | Рагулин Василий Ильин: 8 лет (года), - | сын [3] |
10 | Рагулина Евдокия Ильина: 3 лет (года), - | дочь [3] |
11 | Рагулин Иван Филиппов: 44 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
12 | Рагулина Пелагея Антонова: 43 лет (года), - | жена [11] |
13 | Рагулин Иван Иванов: 11 лет (года), - | сын [11] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1890 ст.

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