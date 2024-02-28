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Рагулин Филипп Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Рагулин Филипп Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
67
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
глава
Номер семьи
20
Номер в семье
1
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 20
01 | Рагулин Филипп Иванов: 67 лет (года), - | глава |
02 | Рагулина Евфросинья Козьмина: 61 лет (года), - | жена [1] |
03 | Рагулин Илья Филиппов: 47 лет (года), - | сын [1] |
04 | Рагулина Анна Александрова: 46 лет (года), - | жена [3] |
05 | Рагулин Андрей Ильин: 18 лет (года), - | сын [3] |
06 | Рагулин Николай Ильин: 16 лет (года), - | сын [3] |
07 | Рагулина Наталья Ильина: 15 лет (года), - | дочь [3] |
08 | Рагулин Яков Ильин: 14 лет (года), - | сын [3] |
09 | Рагулин Василий Ильин: 8 лет (года), - | сын [3] |
10 | Рагулина Евдокия Ильина: 3 лет (года), - | дочь [3] |
11 | Рагулин Иван Филиппов: 44 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
12 | Рагулина Пелагея Антонова: 43 лет (года), - | жена [11] |
13 | Рагулин Иван Иванов: 11 лет (года), - | сын [11] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.

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