Бормашова Марфа Тимофеева
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Бормашова Марфа Тимофеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1880
- Родственная связь
- жена [13]
- Номер семьи
- 19
- Номер в семье
- 14
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 19
01 | Бормашов Козьма Иванов: 53 лет (года), - | глава |
02 | Бормашова Марфа Федотова: 45 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Бормашов Иван Козьмин: 5 лет (года), - | сын от 2-й ж. [1] |
04 | Иконников Андрей Игнатов: 24 лет (года), - | пасынок [1] |
05 | Иконникова Екатерина Иванова: 23 лет (года), - | жена [4] |
06 | Иконников Михаил Андреев: 2 лет (года), - | сын [4] |
07 | Бормашов Яков Иванов: 36 лет (года), - | брат [1] |
08 | Бормашова Татиана Иванова: 36 лет (года), - | жена [7] |
09 | Бормашов Василий Яковлев: 8 лет (года), - | сын [7] |
10 | Бормашова Пелагея Васильева: 40 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
11 | Бормашова Марфа Михайлова: 8 лет (года), - | дочь [10] |
12 | Бормашов Иван Михайлов: 13 лет (года), - | сын [10] |
13 | Бормашов Федор Михайлов: 21 лет (года), - | сын [10] |
14 | Бормашова Марфа Тимофеева: 18 лет (года), - | жена [13] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1880 ст.
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