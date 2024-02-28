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Бормашова Марфа Федотова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Бормашова Марфа Федотова
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
2-я жена [1]
Номер семьи
19
Номер в семье
2
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 19
01 | Бормашов Козьма Иванов: 53 лет (года), - | глава |
02 | Бормашова Марфа Федотова: 45 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Бормашов Иван Козьмин: 5 лет (года), - | сын от 2-й ж. [1] |
04 | Иконников Андрей Игнатов: 24 лет (года), - | пасынок [1] |
05 | Иконникова Екатерина Иванова: 23 лет (года), - | жена [4] |
06 | Иконников Михаил Андреев: 2 лет (года), - | сын [4] |
07 | Бормашов Яков Иванов: 36 лет (года), - | брат [1] |
08 | Бормашова Татиана Иванова: 36 лет (года), - | жена [7] |
09 | Бормашов Василий Яковлев: 8 лет (года), - | сын [7] |
10 | Бормашова Пелагея Васильева: 40 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
11 | Бормашова Марфа Михайлова: 8 лет (года), - | дочь [10] |
12 | Бормашов Иван Михайлов: 13 лет (года), - | сын [10] |
13 | Бормашов Федор Михайлов: 21 лет (года), - | сын [10] |
14 | Бормашова Марфа Тимофеева: 18 лет (года), - | жена [13] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1853 ст.

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