Бормашова Анна Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Бормашова Анна Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Родственная связь
- жена [8]
- Номер семьи
- 18
- Номер в семье
- 9
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по нерадению
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 18
01 | Бормашова Федосия Иванова : 78 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Бормашов Иван Андреев: 17 лет (года), - | внук [1] |
03 | Бормашов Семен Андреев: 29 лет (года), - | внук [1] |
04 | Бормашова Наталия Васильева: 28 лет (года), - | жена [2] |
05 | Бормашова Мария Семенова: 5 лет (года), - | дочь [2] |
06 | Бормашов Сергей Елисеев: 48 лет (года), - | сын [1] |
07 | Бормашова Параскева Антонова: 47 лет (года), - | жена [6] |
08 | Бормашов Иван Елисеев: 45 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
09 | Бормашова Анна Иванова: 43 лет (года), - | жена [8] |
10 | Бормашов Михаил Иванов: 11 лет (года), - | сын [8] |
11 | Бормашов Петр Иванов: 22 лет (года), - | сын [8] |
12 | Бормашова Пелагея Иванова: 21 лет (года), - | жена [11] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1855 ст.
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