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Бормашова Мария Семенова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Бормашова Мария Семенова
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
18
Номер в семье
5
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 18
01 | Бормашова Федосия Иванова : 78 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Бормашов Иван Андреев: 17 лет (года), - | внук [1] |
03 | Бормашов Семен Андреев: 29 лет (года), - | внук [1] |
04 | Бормашова Наталия Васильева: 28 лет (года), - | жена [2] |
05 | Бормашова Мария Семенова: 5 лет (года), - | дочь [2] |
06 | Бормашов Сергей Елисеев: 48 лет (года), - | сын [1] |
07 | Бормашова Параскева Антонова: 47 лет (года), - | жена [6] |
08 | Бормашов Иван Елисеев: 45 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
09 | Бормашова Анна Иванова: 43 лет (года), - | жена [8] |
10 | Бормашов Михаил Иванов: 11 лет (года), - | сын [8] |
11 | Бормашов Петр Иванов: 22 лет (года), - | сын [8] |
12 | Бормашова Пелагея Иванова: 21 лет (года), - | жена [11] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1893 ст.

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